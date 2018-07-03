Британцы сделали единственный в мире «длиннохвостый» супергибрид P1

Британское ателье Lanzante подготовила к Фестивалю скорости в Гудвуде уникальную модификацию супергибрида McLaren P1. Судя по опубликованному тизеру, это вариант Longtail – с удлиненной задней частью кузова в стиле гоночного F1 GTR из 1990-х. Машина построена в единственном экземпляре по заказу клиента с Ближнего Востока.

Пока ателье показало лишь два изображения автомобиля: на одном видна передняя часть кузова суперкара с огромным сплиттером, а на втором – силуэт и воздухозаборник на крыше, выполненный в стиле классического дорожного McLaren F1 GT с удлиненным «хвостом», выпущенного в количестве трех экземпляров. Информации о технической начинке новой машины пока нет.

В 2015 году McLaren построил трековый вариант купе P1 – GTR. Через год появился проект фирмы Lanzante – 1000-сильный дорожный вариант этого автомобиля, который лишился активной подвески и пневматических домкратов, а также получил новые аэродинамические элементы и кондиционер.

Первый тизер McLaren P1 GT от Lanzante

Дорожный вариант смог проехать «Северную петлю» Нюрбургринга за 6 минут 43,22 секунды. Однако рекорд не записали в официальный список, так как машины Lanzante нельзя считать серийными. Сейчас лучшее время среди серийных автомобилей принадлежит Porsche 911 GT2 RS – 6 минут 47,25 секунды.

Фестиваль скорости в Гудвуде пройдет 12-15 июля.