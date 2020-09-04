Стартовали продажи новой спецверсии Lada Largus Cross

Таким образом, разница в цене по сравнению с обычным универсалом в комплектации Luxe составляет около 46 000 рублей для обеих конфигураций.
Lada Largus Cross Quest получил особое симметричное оформление колёсных дисков с сочетанием чёрного лака и алмазной огранки. От стандартной модели его отличают также чёрные глянцевые корпуса зеркал заднего вида и шильдики с названием спецверсии.
Фото: Lada
В салоне с улучшенной шумоизоляцией появились эргономичные передние сиденья с боковой поддержкой, трёхступенчатым подогревом и расширенным диапазоном регулировки по высоте. Сиденья отмечены вышитым словом Quest, а руль украшен контрастной прострочкой.
В движение универсал приводит прежний мотор: бензиновый объёмом 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил, работающий в тандеме с пятиступенчатой «механикой».
Аналогичную спецверсию получила «вседорожная» Lada Granta Cross. Оснащение такой «Гранты» дополнили обогрев лобового стекла, датчик парковки и обивка сидений из ткани, защищающей от грязи и воды. Стоимость версии пока неизвестна, как и дата начала продаж.