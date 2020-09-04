Стартовали продажи новой спецверсии Lada Largus Cross

Таким образом, разница в цене по сравнению с обычным универсалом в комплектации Luxe составляет около 46 000 рублей для обеих конфигураций.

Lada Largus Cross Quest получил особое симметричное оформление колёсных дисков с сочетанием чёрного лака и алмазной огранки. От стандартной модели его отличают также чёрные глянцевые корпуса зеркал заднего вида и шильдики с названием спецверсии.