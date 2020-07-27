«АвтоВАЗ» приступил к отгрузке спецверсии Lada Largus Cross Quest

В салоне Lada Largus Cross Quest установлены новые эргономичные передние сиденья с трёхступенчатым подогревом. Они отличаются от стандартных более развитым профилем, комбинированной обивкой из ткани и экокожи с вышитым особым шрифтом названием спецсерии. Внешние отличия сводятся к новым дискам – комбинация чёрного лака и алмазной огранки формирует симметричный рисунок спиц.
Ранее сообщалось, что Largus Cross Quest также получит руль, обшитый кожей, и регулировку водительского кресла по высоте.
Lada
Стоимость новинки «АвтоВАЗ» пока не назвал. Стандартный Largus Cross в пятиместном исполнении стоит от 795 900 рублей, а в семиместном – 818 900 рублей. Модель доступна только в люксовой комплектации. В список оснащения входят две подушки безопасности, три подголовника на заднем диване, блокировка задних дверей от открывания детьми, противотуманные фары, а также антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил.
Largus Cross комплектуется 1,6-литровым мотором мощностью 106 лошадиных сил, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.
Lada.ru
В настоящее время Largus готовится к плановому обновлению. В ходе рестайлинга дизайн передней части универсала приведут в соответствие с фирменным X-образным стилем бренда. Вместе с тем универсал обзаведётся подогреваемыми наружными зеркалами от Lada Vesta и фарами головного света от Renault Logan, а комбинация приборов будет как у Duster.