«АвтоВАЗ» приступил к отгрузке спецверсии Lada Largus Cross Quest

В салоне Lada Largus Cross Quest установлены новые эргономичные передние сиденья с трёхступенчатым подогревом. Они отличаются от стандартных более развитым профилем, комбинированной обивкой из ткани и экокожи с вышитым особым шрифтом названием спецсерии. Внешние отличия сводятся к новым дискам – комбинация чёрного лака и алмазной огранки формирует симметричный рисунок спиц.

Ранее сообщалось, что Largus Cross Quest также получит руль, обшитый кожей, и регулировку водительского кресла по высоте.