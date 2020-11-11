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Обновленный Lada Largus: новые фотографии

Теперь можно рассмотреть переднюю панель обновленной модели

Lada Largus FL © AvtoVAZ News
Лиза Будрина
Появились новые шпионские фотографии обновленного Lada Largus. На этот раз в сообществе AvtoVAZ News опубликовали снимки, на которых запечатлен интерьер и часть переднего крыла рестайлинговой модели. На второй фотографии можно заметить новую фару, доставшуюся «Ларгусу» от дореформенного Renault Logan.

Обновленный Lada Largus появится в автосалонах не раньше весны следующего года, однако АвтоВАЗ уже приступил к тестовой сборке модели. Известно, что пока с конвейера сходят по несколько экземпляров в день, а полноценное производство запустят в феврале 2021 года.

По всей видимости, на новых шпионских фотографиях запечатлен один из собранных предсерийных образцов. В салоне можно заметить обновленную переднюю панель и центральная консоль с экраном мультимедийной системы, как у Renault Duster, а за кадром остались новые дверные карты с блоком управления стеклоподъемниками и центральным замком. Ранее сообщалось, что рестайлинговый Largus обзаведется передними и задними парктрониками, камерой заднего вида и подогревом передних кресел.

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Шпионские фотографии салона обновленного Lada Largus, которые были опубликованы ранее

Фото: AvtoVAZ News

На второй снимок попало новое крыло Largus и одна из фар. Известно, что они в точности такие же, как у дорестайлингового Renault Logan. Однако самым заметным нововведением станет решетка радиатора ее дизайн ранее раскрыли на патентных изображениях.

Lada Largus FL будет продаваться с прежними моторами объёмом 1,6 литра мощностью 87 либо 106 лошадиных сил и механической коробкой передач. Пока же дореформенную модель можно купить за 645,9 тысячи рублей, а Cross-версия стоит от 805,9 тысячи рублей.

Источник: AvtoVAZ News