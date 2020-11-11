Обновленный Lada Largus: новые фотографии

Обновленный Lada Largus появится в автосалонах не раньше весны следующего года, однако АвтоВАЗ уже приступил к тестовой сборке модели. Известно, что пока с конвейера сходят по несколько экземпляров в день, а полноценное производство запустят в феврале 2021 года.

По всей видимости, на новых шпионских фотографиях запечатлен один из собранных предсерийных образцов. В салоне можно заметить обновленную переднюю панель и центральная консоль с экраном мультимедийной системы, как у Renault Duster, а за кадром остались новые дверные карты с блоком управления стеклоподъемниками и центральным замком. Ранее сообщалось, что рестайлинговый Largus обзаведется передними и задними парктрониками, камерой заднего вида и подогревом передних кресел.