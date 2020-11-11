Обновленный Lada Largus: новые фотографии

Обновленный Lada Largus появится в автосалонах не раньше весны следующего года, однако АвтоВАЗ уже приступил к тестовой сборке модели. Известно, что пока с конвейера сходят по несколько экземпляров в день, а полноценное производство запустят в феврале 2021 года.
По всей видимости, на новых шпионских фотографиях запечатлен один из собранных предсерийных образцов. В салоне можно заметить обновленную переднюю панель и центральная консоль с экраном мультимедийной системы, как у Renault Duster, а за кадром остались новые дверные карты с блоком управления стеклоподъемниками и центральным замком. Ранее сообщалось, что рестайлинговый Largus обзаведется передними и задними парктрониками, камерой заднего вида и подогревом передних кресел.
Фото: AvtoVAZ News
На второй снимок попало новое крыло Largus и одна из фар. Известно, что они в точности такие же, как у дорестайлингового Renault Logan. Однако самым заметным нововведением станет решетка радиатора – ее дизайн ранее раскрыли на патентных изображениях.
Lada Largus FL будет продаваться с прежними моторами объёмом 1,6 литра мощностью 87 либо 106 лошадиных сил и механической коробкой передач. Пока же дореформенную модель можно купить за 645,9 тысячи рублей, а Cross-версия стоит от 805,9 тысячи рублей.