11:30

Старт продаж обновлённого Lada Largus откладывается

Сроки начала производство модели перенесли на 2021 год

Актуальный Lada Largus Cross © Lada.ru
Лиза Будрина
Обновлённый Lada Largus встанет на конвейер не раньше февраля 2021 года, а продажи стартуют только в марте, сообщает AvtoVAZ News со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией. При этом изначально предполагалось, что новинка появится у дилеров уже в октябре. Официального подтверждения переноса сроков запуска модели пока нет.

Дорожные испытания обновлённого Largus идут полным ходом. В конце сентября шпионам удалось сделать фотографии салона рестайлинговой модели: универсал получил панель и мультимедийную систему от Renault Duster, а рулевое колесо позаимствовали у Lada Vesta. В числе внешних изменений X-образная передняя часть, как у Vesta, XRay и современной Granta, новые передние крылья, капот и бампер с противотуманными фарами, а также фары головного света от Renault Logan последнего поколения.

Обновлённый Lada Largus во время дорожных тестов

vk.com/avtoritetplastprof

Силовые агрегаты останутся прежними: модель предложат с моторами объёмом 1,6 литра мощностью 87 либо 106 лошадиных сил, которые работают в тандеме с «механикой».

Также известно, что в список оборудования обновлённого Lada Largus войдут передние и задние парктроники, камера заднего вида и подогрев передних кресел. Информация о комплектациях и ценах появится ближе к запуску модели на рынке.

Нынешний Largus доступен в кузове универсал и фургон, а также во вседорожном исполнении Cross. Цены стартуют от 645 900 рублей. По данным Ассоциации европейского бизнеса, за девять месяцев 2020 года в России было продано 25 470 экземпляров Largus. С таким результатом модель занимает восьмую строчку в рейтинге самых популярных автомобилей в стране.

Источник: AvtoVAZ News