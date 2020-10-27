Старт продаж обновлённого Lada Largus откладывается

Обновлённый Lada Largus встанет на конвейер не раньше февраля 2021 года, а продажи стартуют только в марте, сообщает AvtoVAZ News со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией. При этом изначально предполагалось, что новинка появится у дилеров уже в октябре. Официального подтверждения переноса сроков запуска модели пока нет.