Старт продаж обновлённого Lada Largus откладывается

Дорожные испытания обновлённого Largus идут полным ходом. В конце сентября шпионам удалось сделать фотографии салона рестайлинговой модели: универсал получил панель и мультимедийную систему от Renault Duster, а рулевое колесо позаимствовали у Lada Vesta. В числе внешних изменений – X-образная передняя часть, как у Vesta, XRay и современной Granta, новые передние крылья, капот и бампер с противотуманными фарами, а также фары головного света от Renault Logan последнего поколения.
vk.com/avtoritetplastprof
Силовые агрегаты останутся прежними: модель предложат с моторами объёмом 1,6 литра мощностью 87 либо 106 лошадиных сил, которые работают в тандеме с «механикой».
Также известно, что в список оборудования обновлённого Lada Largus войдут передние и задние парктроники, камера заднего вида и подогрев передних кресел. Информация о комплектациях и ценах появится ближе к запуску модели на рынке.
Нынешний Largus доступен в кузове универсал и фургон, а также во вседорожном исполнении Cross. Цены стартуют от 645 900 рублей. По данным Ассоциации европейского бизнеса, за девять месяцев 2020 года в России было продано 25 470 экземпляров Largus. С таким результатом модель занимает восьмую строчку в рейтинге самых популярных автомобилей в стране.