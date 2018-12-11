«АвтоВАЗ» отзовет 41 тысячу «Вест» из-за запаски

Причиной отзыва автомобилей называют выявление несертифицированной комплектации с шинами основной размерности 185/65R15 Pirelli Cinturato P1 и запасной 185/65R15 Formula Energy. При этом цвет окраски диска запасного колеса отличается от цвета дисков основных колес.

Владельцы Lada Vesta, попавших под действие сервисной, могут обратиться к уполномоченному дилеру марки для покраски диска запасного колеса. Все работы будут проведены бесплатно. Список VIN-номеров подлежащих отзыву автомобилей опубликован на сайте Росстандарта.

Ранее «АвтоВАЗ» объявил об отзыве 1716 автомобилей Lada Kalina, Granta, Priora из-за «неправильных» рулей. Выяснилось, что у некоторых автомобилей неверно установлены блоки водительских подушек безопасности. На сервисе проверят маркировку руля, блока подушки безопасности, а также состояние каркаса руля. В случае необходимости рулевое колесо будет заменено.