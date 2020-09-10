В России разработали сверхлегкий мини-броневик

Компактный полноприводный броневик разработан на базе отечественной штурмовой машины «Саранча». В длину новинка достигает 3970 миллиметров, а в высоту – 1720 миллиметров. Автомобиль, вмещающий четырех человек, оборудован грузовым отсеком для перевозки двух десантников или дополнительного снаряжения. Кроме того, «Ласок» можно оснастить пулеметами «Утес», «Печенег», РПК или «Корд».

Бронированный корпус выполнен таким образом, чтобы обеспечить дополнительную защиту при обстреле. Толщина брони машины составляет 4,5 миллиметра. Броневик предназначен для использования в сложных условиях. К примеру, автомобиль поможет военным в спецоперациях в горах, на пересечённой местности или в условиях плотной городской застройки.

Благодаря компактным размерам, новую бронемашину можно перевозить в грузовом отсеке вертолета Ми-8. По мнению специалистов, подобные характеристики позволят броневику быть более маневренным и скрытным, что в свою очередь, обеспечит преимущество при выполнении операций.