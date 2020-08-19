Российские инженеры разработали 260-сильную военную амфибию «Дрозд»

Корпус амфибии выполнен из композитных материалов и имеет противоминную защиту. Благодаря применению углепластика, инженерам удалось снизить массу модели до 2000 килограммов. В то время, как максимальная грузоподъемость «Дрозда» составляет 1500 килограммов.

Благодаря универсальной модульной платформе, новая российская амфибия способна передвигаться по суше со скоростью 100 километров в час и по воде со скоростью 70 километров в час. Кроме того, амфибию можно эксплуатировать при волнении на воде до трех баллов и при высоте волны до 1,25 метра. Для того чтобы сменить область применения, машине достаточно 12 секунд. За это время «Дрозд» способен «выброситься» на берег и перейти на колесный ход с системой подкачки воздуха на ходу.