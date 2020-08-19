Российские инженеры разработали 260-сильную военную амфибию «Дрозд»

Корпус амфибии выполнен из композитных материалов и имеет противоминную защиту. Благодаря применению углепластика, инженерам удалось снизить массу модели до 2000 килограммов. В то время, как максимальная грузоподъемость «Дрозда» составляет 1500 килограммов.
Благодаря универсальной модульной платформе, новая российская амфибия способна передвигаться по суше со скоростью 100 километров в час и по воде со скоростью 70 километров в час. Кроме того, амфибию можно эксплуатировать при волнении на воде до трех баллов и при высоте волны до 1,25 метра. Для того чтобы сменить область применения, машине достаточно 12 секунд. За это время «Дрозд» способен «выброситься» на берег и перейти на колесный ход с системой подкачки воздуха на ходу.
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Полноприводная амфибия оборудуется дизельным мотором мощностью 260 лошадиных сил, который работает в паре с трехступенчатым «автоматом». Машина способна преодолевать препятствия под углом в 30 градусов и высотой до полутора метров. На одном баке «Дрозд» способен проехать 800 километров по суше и 300 километров по воде.
Амфибия создана для использования в сложной местности и тяжелых климатических условиях при температуре до -50 градусов по Цельсию. В настоящий момент двухсредный автомобиль проходит опытные испытания.
В ноябре прошлого года, один из первых отечественных вездеходов «Шаман» поступил на службу полиции Дубая. Восьмиколесная машина, способная передвигаться как по суше, так и по воде будет патрулировать пустыню и участвовать в спасательных операциях.