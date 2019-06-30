Последний Corvette ушёл с молотка за 2,7 миллиона долларов

Однако самый последний экземпляр поколения С7, сошедший с конвейера, обошёл стороной дилерские шоурумы и удостоился чести быть проданным с аукциона. Это чёрное купе Corvette Z06 в довольно богатой комплектации 3LZ — с расширенной отделкой интерьера красной кожей, навигацией и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.