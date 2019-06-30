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14:00

Последний Corvette ушёл с молотка за 2,7 миллиона долларов

Все средства с продажи спорткара будут перечислены в благотворительный фонд

На американском аукционе Barrett-Jackson был продан последний выпущенный экземпляр спорткара Chevrolet Corvette поколения С7, который одновременно является и последним в истории переднемоторным «Корветом».
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Как известно, до премьеры нового Chevrolet Corvette поколения C8 остаётся менее трёх недель. Американский спорткар впервые в истории сменит компоновку и станет среднемоторным. Тем временем продажи текущего поколения С7 в США уже прекратились 23 июня, а дилеры Chevrolet распродают последние переднемоторные «Корветы».

Однако самый последний экземпляр поколения С7, сошедший с конвейера, обошёл стороной дилерские шоурумы и удостоился чести быть проданным с аукциона. Это чёрное купе Corvette Z06 в довольно богатой комплектации 3LZ с расширенной отделкой интерьера красной кожей, навигацией и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Под капотом прячется 6,2-литровый V8 модели LT4, развивающий 650 лошадиных сил и обрушивающий тягу на задние колёса при помощи механической 7-ступенчатой коробки передач. Крыша и передний сплиттер сделаны из углепластика. Автомобиль был продан за 2,7 миллиона долларов, а все деньги пойдут в фонд помощи ветеранам боевых действий.

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