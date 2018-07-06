Преемника модели покажут только в 2019 году

Пульс

Koenigsegg представил два последних суперкара Agera – Thor и Väder

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6 июля 2018

Компания Koenigsegg собрала два последних экземпляра суперкара Agera, которые получили названия Thor и Väder. Автомобили выпустили на заводе марки в шведском Энгельхольме.

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Клиентам суперкары передадут на специальном мероприятии Koenigsegg, которое пройдет в ближайший уикенд на юге Германии. Затем машины отправят в Великобританию для участия в гудвудском Фестивале скорости, открывающемся в конце следующей недели.

Финальные экземпляры Koenigsegg Agera построены на базе модификации RS и оснащены всеми возможными опциями, которые производитель сделал для заказчиков бесплатными. Также владельцам последних суперкаров не пришлось платить за разработку и установку особого аэродинамического обвеса.

Купе Koenigsegg Agera RS оснащается пятилитровым твин-турбо мотором V8, отдача которого на стандартной версии составляет 1176 лошадиных сил и 1280 Нм крутящего момента. С опциональным пакетом увеличения отдачи, который также достался последним экземплярам, показатели увеличиваются до 1360 сил и 1371 Нм.

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За Koenigsegg Agera RS закреплено несколько рекордов. Суперкар стал самой быстрой машиной в разгоне с места до 400 километров в час с последующей остановкой, побив в этом упражнении Bugatti Chiron, самой быстрой машиной на километре и миле дороги общего пользования, самым быстрым автомобилем, ездившим по обычным дорогам, и самой быстрой серийной моделью.

Всего выпущено 25 экземпляров Agera RS. Преемника модели покажут в следующем году на моторшоу в Женеве.

Сила скорости

Самые быстрые автомобили за два века

Фото Oskar Bakke с сайта koenigsegg.com
Теги:
KoenigseggAgeraСуперкары
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