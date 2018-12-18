Французы построили летающий мотоцикл

Судя по ролику, Lazareth LMV 496 оснащен сдвоенными колесами с отдельными маятниками, которые могут автоматически переводиться из вертикального положения в горизонтальное. В центре каждого колеса установлена турбина, позволяющая ховербайку отрываться от земли. Подробностей о технической стороне проекта, в том числе как инженерам удалось интегрировать турбины в ступицы колес, не сообщается, однако известно, что LMV 496 может передвигаться и как обычный мотоцикл.