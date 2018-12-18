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15:25

Французы построили летающий мотоцикл

Байк оснастят четырьмя реактивными турбинами

Фирма Lazareth Auto-Moto из французского Анеси-ле-Вьё показали тизер летающего мотоцикла, детали о котором собирается раскрыть 31 января следующего года. Новинка построена на базе кастома LM847 и оснащена реактивными турбинами производства немецкой JetCat.

Судя по ролику, Lazareth LMV 496 оснащен сдвоенными колесами с отдельными маятниками, которые могут автоматически переводиться из вертикального положения в горизонтальное. В центре каждого колеса установлена турбина, позволяющая ховербайку отрываться от земли. Подробностей о технической стороне проекта, в том числе как инженерам удалось интегрировать турбины в ступицы колес, не сообщается, однако известно, что LMV 496 может передвигаться и как обычный мотоцикл.

Видео: Lazareth Auto-Moto

Взятый за основу La Moto Volante (летающего мотоцикла) кастом Lazareth LM847 выпущен ограниченной партией в 10 экземпляров. Он оснащен 4,7-литровым V8 Maserati, мощность которого составляет 470 лошадиных сил и 490 Нм крутящего момента.

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