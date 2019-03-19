Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
12:19

Французская фирма Lazareth показала летающий мотоцикл

Кастом LM847 может передвигаться и по обычным дорогам

Фирма Lazareth Auto-Moto из французского Анеси-ле-Вьё показала на видео ховербайк LMV 496, который может передвигаться по дорогам как обычный мотоцикл и летать. Он построен на базе кастома LM847 и вместо двигателя 4.7 V8 Maserati оснащен четырьмя турбинами, работающими на керосине.

В конструкции Lazareth LMV 496 используется карбон-кевларовый композит и другие высокопрочные материалы. Мотоцикл оборудован сдвоенными колесами, которые из вертикального положения в горизонтальное переводятся с помощью кнопки на центральной панели. В ступицу каждого колеса вмонтирована турбина — все четыре в сумме выдают 1300 лошадиных сил и 2800 Нм крутящего момента.

В режиме полета на панель перед рулем выводится вся необходимая информация: скорость, высота, данные о местоположении и обороты турбины. Lazareth LMV 496 будет выпущен очень ограниченной серий, и в компании хотят получить разрешение на его эксплуатацию в регулирующих органах Франции.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...