Французская фирма Lazareth показала летающий мотоцикл

В конструкции Lazareth LMV 496 используется карбон-кевларовый композит и другие высокопрочные материалы. Мотоцикл оборудован сдвоенными колесами, которые из вертикального положения в горизонтальное переводятся с помощью кнопки на центральной панели. В ступицу каждого колеса вмонтирована турбина — все четыре в сумме выдают 1300 лошадиных сил и 2800 Нм крутящего момента.