Раскрыта внешность серийного кабриолета Lexus LC

Серийная версия кабриолета немного отличается от концепт-кара, показанного в Детройте в январе этого года. У модели изменилась форма спинок задних сидений, появился защитный экран от ветра, а части салона над механизмом складывания крыши выполнены в той же цветовой гамме, что и передние кресла.