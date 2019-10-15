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15:15

Раскрыта внешность серийного кабриолета Lexus LC

Модель заметили во время фотосессии в Лос-Анджелесе

© AutoExpress
Флагманский кабриолет Lexus готов к премьере: очевидцам удалось запечатлеть японский спорткар с открытой крышей на съемках в США. Автомобиль в «структурно-синем» цвете выглядит готовым к массовому производству. Вероятно, премьера модели состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе через месяц.

Серийная версия кабриолета немного отличается от концепт-кара, показанного в Детройте в январе этого года. У модели изменилась форма спинок задних сидений, появился защитный экран от ветра, а части салона над механизмом складывания крыши выполнены в той же цветовой гамме, что и передние кресла.

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Фото: AutoExpress

Техническая начинка кабриолета пока не подтверждена, но наиболее вероятно, что LC Convertible получит тот же 5,0-литровый атмосферный V8 мощностью 477 лошадиных сил (540 Нм), а также гибридную силовую установку с 3,5-литровым двигателем V6 в паре с электромотором суммарной отдачей 355 лошадиных сил. Коробка передач — 10-диапазонный «автомат», привод — на задние колеса.

В России купе Lexus LC предлагается только в версии LC 500 Sport+ с атмосферным пятилитровым двигателем и начальной ценой 8,4 миллиона рублей. Ранее в этом году на нашем рынке реализовали ограниченную серию «очень желтых» LC 500 Yellow Edition.

Источник: AutoExpress