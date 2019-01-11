Lexus LC лишился крыши

В России обычный Lexus LC 500 предлагается только в версии Sport+ по цене от 7 886 000 рублей. На других рынка модель доступна в исполнении Yellow Edition. От обычных машин она отличается ярко-желтым окрасом кузова Flare Yellow, отделкой интерьера полуанилиновой кожей и алькантарой, а также декором интерьера.