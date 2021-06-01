Объявлены рублевые цены на юбилейный Toyota Land Cruiser Prado

Юбилейный Land Cruiser Prado отличается от стандартного логотипами на задних стойках кузова и ковриках в салоне, а также 19-дюймовыми дисками особого дизайна. Новая версия займет место между исполнением «Элеганс Плюс» и топовой комплектацией Black Onyx.
Внедорожник также обзавелся специальным модулем передачи данных со встроенной сим-картой (доступно для версий, начиная с «Элеганс»), который позволяет организовать точку доступа Wi-Fi в автомобиле и управлять некоторыми его функциями через мобильное приложение, например, найти машину на парковке. Кроме того, можно узнать историю обслуживания и отследить остаток километража до прохождения ближайшего ТО, получить доступ к статистике (пробег, длительность, средняя скорость, количество ускорений и торможений) или, при необходимости, вызвать эвакуатор или службу спасения.
В 2020 году Land Cruiser Prado пережил небольшое обновление: внедорожник получил новую мультимедийную систему и расширенный комплекс систем безопасности, а главным нововведением стал модернизированный дизельный мотор объемом 2,8 литра, отдача которого выросла с 177 до 200 лошадиных сил.
Мощнее и тише: испытываем новый Toyota Land Cruiser Prado
С начала 2021 года дилеры Toyota реализовали в России более 31,7 тысячи новых автомобилей, 4,5 тысячи из которых — это Land Cruiser Prado. Модель занимает третье место по объемам продаж марки в стране, уступая только RAV4 (почти 14,2 тысячи штук) и Camry (8,2 тысячи экземпляров).