Объявлены рублевые цены на юбилейный Toyota Land Cruiser Prado

Внедорожник также обзавелся специальным модулем передачи данных со встроенной сим-картой (доступно для версий, начиная с «Элеганс»), который позволяет организовать точку доступа Wi-Fi в автомобиле и управлять некоторыми его функциями через мобильное приложение, например, найти машину на парковке. Кроме того, можно узнать историю обслуживания и отследить остаток километража до прохождения ближайшего ТО, получить доступ к статистике (пробег, длительность, средняя скорость, количество ускорений и торможений) или, при необходимости, вызвать эвакуатор или службу спасения.

В 2020 году Land Cruiser Prado пережил небольшое обновление: внедорожник получил новую мультимедийную систему и расширенный комплекс систем безопасности, а главным нововведением стал модернизированный дизельный мотор объемом 2,8 литра, отдача которого выросла с 177 до 200 лошадиных сил.