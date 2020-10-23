Рестайлинг принес внедорожнику модернизированный дизель и улучшенную мультимедийку

Ах, да, черными стали колесные диски, а корпуса задних фонарей больше не красные, а прозрачные. И дополнены черными (ну естественно) вставками. Вот собственно и всё — зачем портить хорошую вещь, не правда ли. Тем более, что модель и так неплохо расходится — она даже однажды попала в Топ-25 самых продаваемых автомобилей России.

Еще одно нововведение в линейке — топовая спецверсия Black Onyx. Ее можно отличить по шильдикам с названием модификации на задних стойках, а также по другому переднему и заднему бамперам. Выглядит такой автомобиль вот так: