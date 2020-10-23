Рестайлинг принес внедорожнику модернизированный дизель и улучшенную мультимедийку

Предыдущее обновление Toyota Land Cruiser Prado провели три года назад. Тогда полностью переделали внешний вид автомобиля, избавившись от вечно «слезившихся глаз» и добавив ему сходства с «двухсоткой», а также чуть подправили интерьер. Теперь очередной виток доработок, который…
Доработки? Так вообще же ничего не изменилось!
Не совсем так. Правда, от предшественника обновленный Прадо можно отличить лишь по небольшим деталям. Внедорожник сделали менее «блестящим»: обрамление решетки радиатора, фар и накладки на задней двери (той, что над номерным знаком) теперь выполнено в «темном хроме», а сама решетка, накладки противотуманных фар, корпуса зеркал заднего вида и окантовка боковых стекол теперь сделаны в черном цвете.
Ах, да, черными стали колесные диски, а корпуса задних фонарей больше не красные, а прозрачные. И дополнены черными (ну естественно) вставками. Вот собственно и всё — зачем портить хорошую вещь, не правда ли. Тем более, что модель и так неплохо расходится — она даже однажды попала в Топ-25 самых продаваемых автомобилей России.
Еще одно нововведение в линейке — топовая спецверсия Black Onyx. Ее можно отличить по шильдикам с названием модификации на задних стойках, а также по другому переднему и заднему бамперам. Выглядит такой автомобиль вот так:
А интерьер?
Боюсь, что тут изменения еще скромнее. Но главное — это модернизированная мультимедийная система.
Шок и трепет: диаметр дисплея увеличился до девяти дюймов, крутилки переехали вниз, поменялся дизайн кнопок и внешний вид интерфейса (хотя он по-прежнему выглядит так, будто застрял в начале 2000-х), появилась поддержка Apple CarPlay и Android Auto. В остальном тут всё по-прежнему: пункты меню написаны шрифтами разной величины, интерфейс так же запутан, а переключения между этими самыми пунктами так и не стали молниеносными. В остальном интерьер никак не поменялся.
И что, всё?
Нет, есть еще кое что. Главное ради чего всё затевалось — модернизированный дизельный двигатель 2.8. «Четверка» получила более мощный турбокомпрессор и увеличенный интеркулер, балансирный вал, снижающий шумы и вибрации, увеличенное давление в топливной рампе (до 2500 атмосфер) и доработанные для лучшей топливной экономичности камеры сгорания.
В результате мощность мотора возросла со 177 до 200 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент стал больше на 50 Нм и теперь достигает 500 Нм.
На тест Тойота вместе с обновленными автомобилями привезла и дорестайлинговые версии: если пересаживаться из одного Прадо в другой, то разница действительно заметна. Тракторное тарахтение агрегата в салоне все еще слышно, но делает он это тише, а дрожжи заметно поубавилось. В общем, да, внедорожник действительно стал чуточку цивилизованнее.
Согласно официальным характеристикам, обновленный Прадо набирает «сотню» за 9,9 секунды — на 2,8 секунды быстрее предшественника. В реальности же разницы между двумя машинами в городском режиме движения почти нет, но на трассе при ускорениях с 80, 100 и 120 километров в час рестайлинговый вариант едет заметно бодрее.
Ну теперь-то точно всё?
Увы, да. Никаких изменений в шасси или рулевом управлении не произошло и тормоза тут все еще слабенькие для такой двухтонной махины. На прямой Прадо стоит отлично, но руль у него по-прежнему легкий и немного «вязкий», а в поворотах автомобиль кренится, раскачивается и клюет носом на торможениях. Неровности подвеска отрабатывает плотно, передавая ощутимые тычки и вибрации от крупных острых дефектов дороги, но мелочь вообще не замечает. А пробить эту подвеску, кажется, нереально в принципе.
Как и раньше, «простой» внедорожник, без адаптивной пневматической подвески и активных гидроопор стабилизаторов подвески KDSS, едет намного комфортнее «нафаршированной» машины. Самым клевым и комфортным Прадо на моей памяти был максимально простой вариант модели с тряпичным салоном, галогенными фарами, заглушкой вместо кнопок на одной из спиц руля и, как ни странно, самым «дохлым» мотором. Сравнится с той машиной по плавности хода было сложно даже «двухсотке».
Подорожало?
А как же. Дизель 2.8 (именно с ним модель приобретают чаще всего) можно заказать, начиная с комплектации «Комфорт». Она стоит 3 563 000 рублей — на 104 тысячи дороже дорестайлинговой машины. Самый популярный у российских покупателей вариант «Престиж» стоит уже 4 211 000 рублей (ранее — 4 137 000 рублей), а спецверсия Black Onyx обойдется минимум в 4 716 000 рублей (дорестайлинговый топовый Прадо можно было взять за 4 541 000 рублей).
Прадо стал чуточку лучше, он по-прежнему чувствует себя неплохо в городе, а на бездорожье водитель может вести с пассажирами непринужденные беседы, не опасаясь навсегда оставить машину в этой грязевой колее. В общем, Прадо совершенно все равно по какой дороге ехать. Как и его владельцу. Ну а сама Тойота на презентации перед тестом настаивала, что Land Cruiser Prado стоит рассматривать с точки зрения инвестиций, ведь модели марки всегда ценились за высокую остаточную стоимость. Что не может не быть плюсом. Особенно в безумном 2020 году.
Toyota Land Cruiser Prado 2.8 TD
Подробные технические характеристики
|Дизель 2.8
|Тип двигателя
|Дизельный L4
|Рабочий объем
|2755 см³
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|200/3400
|Макс. момент, Нм/об/мин
|500/1600–2800
|Тип привода
|полный
|Трансмиссия
|автоматическая, 6-ступенчатая
|Передняя подвеска
|Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах
|Задняя подвеска
|Зависимая, пружинная/пневматическая
|Тормоза
|Дисковые вентилируемые спереди и сзади
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4840х1885х1845
|Колесная база, мм
|2790
|Масса, кг
|2115
|Макс. скорость, км/ч
|175
|Разгон 0–100 км/ч, с
|9,9
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|8,9
|Емкость топливного бака, л.
|87
|Объем багажного отделения, л
|621
|Дорожный просвет, мм
|215
|Цена, рублей
|от 3 563 000