Суперкар Ford GT с карбоновым кузовом оценили в 1,8 миллиона евро

Салон также видоизменён: дизайнеры Mansory украсили интерьер углепластиком, установили новые кресла, обшили дверные карты и проёмы, а также переднюю панель и потолок алькантарой. В ателье с гордостью отмечают, что «почти ни один компонент Ford GT не остался нетронутым».