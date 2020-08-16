Суперкар Ford GT с карбоновым кузовом оценили в 1,8 миллиона евро

21:34
© Mansory
Ателье Mansory выставило на продажу суперкар Ford GT с кастомным карбоновым кузовом и форсированным до 710 лошадиных сил мотором. За двухдверку, выпущенную в трёх экземплярах, хотят выручить 1,8 миллиона евро (155 миллионов рублей).
Объявление о продаже одного из суперкаров Ford GT в версии Le Mansory обнаружили на немецком сайте Mobile. Инженеры Mansory заменили американскому купе кузов на композитный, установили новую оптику, перенастроили двигатель, добавили спортивный выхлоп и гоночные 21-дюймовые колёса.
1 / 9
Фото: Mansory
Салон также видоизменён: дизайнеры Mansory украсили интерьер углепластиком, установили новые кресла, обшили дверные карты и проёмы, а также переднюю панель и потолок алькантарой. В ателье с гордостью отмечают, что «почти ни один компонент Ford GT не остался нетронутым».