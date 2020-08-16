21:34

Суперкар Ford GT с карбоновым кузовом оценили в 1,8 миллиона евро

Купе в тюнинге Mansory оказалось в четыре раза дороже обычного Ford GT

© Mansory
Сергей Ильин
Ателье Mansory выставило на продажу суперкар Ford GT с кастомным карбоновым кузовом и форсированным до 710 лошадиных сил мотором. За двухдверку, выпущенную в трёх экземплярах, хотят выручить 1,8 миллиона евро (155 миллионов рублей).

Объявление о продаже одного из суперкаров Ford GT в версии Le Mansory обнаружили на немецком сайте Mobile. Инженеры Mansory заменили американскому купе кузов на композитный, установили новую оптику, перенастроили двигатель, добавили спортивный выхлоп и гоночные 21-дюймовые колёса.

>
Reload
1 / 9

Фото: Mansory

Салон также видоизменён: дизайнеры Mansory украсили интерьер углепластиком, установили новые кресла, обшили дверные карты и проёмы, а также переднюю панель и потолок алькантарой. В ателье с гордостью отмечают, что «почти ни один компонент Ford GT не остался нетронутым».

Суперкар Ford GT Le Mansory — одно из самых дорогих творений эпатажного ателье. Проекты с Rolls-Royce Cullinan оказались почти в два раза дешевле, а в сравнении с хорошо укомплектованным новым Ford GT цена тюнингового купе выросла четырёхкратно.

Источник: Mobile.de