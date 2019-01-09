Представлена «дальнобойная» версия электрокара Nissan Leaf

Помимо нового аккумулятора, поддерживающего подключение к 70-киловаттным зарядкам (в пике до 100 киловатт), Nissan Leaf e+ получил более мощный электромотор — его мощность вместо 110 киловатт (150 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента) составляет 160 киловатт (218 сил и 340 Нм момента). Производитель заявляет, что время разгона до 80 и 120 километров в час сократилось на 13 процентов, а максимальная скорость выросла на 10 — до 158 километров в час.