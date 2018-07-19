Nissan превратил Leaf в спортивный электрокар

Компания Nissan представила серийную версию «спортивного» электрокара Leaf – Nismo. От обычной машины она отличается особыми настройками управляющей электроники для более острого отклика на педаль газа, подвеской, шинами, а также декором экстерьера и интерьера. Продажи Leaf Nismo в Японии начнутся в конце текущего месяца.

Специально для Leaf Nismo специалисты спортивного подразделения Nissan перенастроили электроусилитель руля и систему динамической стабилизации Intelligent Trace Control. Помимо этого, электрокар получил доработанную подвеску и новые 18-дюймовые колесные диски, которые минимизируют сопротивление воздуха.

Внешне Leaf Nismo отличается другими бамперами, дневными ходовыми огнями, решеткой радиатора и боковыми «юбками». В салоне установлен руль с отделкой из алькантары, другой переключатель режимов движения и панель «под карбон» с особой комбинацией приборов.

Nissan Leaf оснащается электромотором, который выдает 150 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента. Он питается от комплекта литий-ионных батарей емкостью 40 киловатт-часов. Электрический хэтчбек может набирать «сотню» за 7,9 секунды. Максимальная скорость ограничена на 144 километрах в час. Запас хода модели составляет 378 километров.