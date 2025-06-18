На белорусский рынок официально выходят две модели Leapmotor

Leapmotor — это китайский стартап, который существует с 2017 года. В 2024-м марка вышла на европейский рынок, заручившись поддержкой концерна Stellantis, а теперь осваивает и постсоветское пространство. В Беларуси интересы Leapmotor представляет компания «ФелОкт-Сервис», которая предлагает два электрических кроссовера с индексами C11 и С16, официальный сервис и гарантию сроком два года или 60 тысяч километров пробега. На аккумуляторную батарею предоставляется гарантия четыре года или 150 тысяч километров.