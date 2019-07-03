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10:55

Умер создатель «Мустанга»

Ли Якокка скончался в Америке на 95-м году жизни

В США в возрасте 94 лет умер один из лучших топ-менеджеров автомобильной индустрии, создатель культового спорткара Ford Mustang Лидо Энтони Якокка. Как сообщила его дочь, причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью Паркинсона.
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Свою карьеру Якокка начал в 1946 году — после окончания Принстонского университета его взяли на должность инженера в компанию Ford, а спустя некоторое время он перешел на управленческую работу. Кстати, именно тогда появилось более известное для него имя Ли Якокка — во время телефонных разговоров он начал сокращать свое имя, поскольку у американцев слово «лидо» ассоциировалось с публичным домом.

Затем Якокка смог получить должность одного из директоров компании. Именно под его руководством «Форд» разработал модель Ford Mustang. Кроме того, к достижениями Ли Якокки можно отнести появление в линейке компании переднеприводных малолитражек, например, модели Ford Fiesta. Но в 1978 году Генри Форд Второй, внук основателя марки Генри Форда, уволил Якокку из компании. Как он позднее сам писал в мемуарах, Форд пошел на такой шаг потому, что создатель «Мустанга» начал становиться популярнее руководителя компании.

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Но реальная причина увольнения из компании может заключаться в другом — в модели Ford Pinto 1973 модельного года была обнаружена критическая проблема, причиной которой мог стать взрыв при ударе в заднюю часть автомобиля. Ли Якокка знал, что из-за небольшого размера автомобиля и неудачного места расположения бензобака такой риск действительно существует, но не помешал выпуску автомобиля. В итоге, в 1978 году компании пришлось отозвать около двух миллионов малолитражек Pinto и соплатформенных автомобилей от суббренда Mercury. А через месяц после этого Якокку уволили из компании.

После увольнения из «Форда» Якокке предложили стать главой компании Chrysler, которая в то время находилась на грани банкротства. Под руководством Ли Якокки компании удалось стабилизировать свои позиции: в частности, Якокка смог вернуть правительству США займ в 1,2 миллиарда долларов за семь лет до окончания срока.

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