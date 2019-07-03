Умер создатель «Мустанга»

Свою карьеру Якокка начал в 1946 году — после окончания Принстонского университета его взяли на должность инженера в компанию Ford, а спустя некоторое время он перешел на управленческую работу. Кстати, именно тогда появилось более известное для него имя Ли Якокка — во время телефонных разговоров он начал сокращать свое имя, поскольку у американцев слово «лидо» ассоциировалось с публичным домом.

Затем Якокка смог получить должность одного из директоров компании. Именно под его руководством «Форд» разработал модель Ford Mustang. Кроме того, к достижениями Ли Якокки можно отнести появление в линейке компании переднеприводных малолитражек, например, модели Ford Fiesta. Но в 1978 году Генри Форд Второй, внук основателя марки Генри Форда, уволил Якокку из компании. Как он позднее сам писал в мемуарах, Форд пошел на такой шаг потому, что создатель «Мустанга» начал становиться популярнее руководителя компании.