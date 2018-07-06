Ателье Legacy Overland восстановило внедорожник образца 1990 года

Пульс

Американцы улучшили военный «Гелик» из прошлого века

C9bf874e7b368538e7cf2465929809dd7835b494
6 июля 2018

Американское ателье Legacy Overland восстановило и модернизировало военный внедорожник Mercedes-Benz G-Class Wolf образца 1990 года. Машину оснастили комплектом подвески Raptor 4x4, светодиодной оптикой и новым интерьером со спортивными креслами.

Под капотом внедорожника установлен пятицилиндровый дизельный двигатель объемом 2,5 литра. Отдача агрегата, совмещенного с пятиступенчатой «механикой», составляет 94 лошадиные силы. Привод — полный, с блокировкой межколесных и межосевого дифференциала.

1/5
2/5
3/5
4/5
5/5

В список оснащения G-Class вошла отделка дверей, сидений и руля кожей, противотуманные фары, «кенгурятник», светодиодные задние фонари, интегрированный каркас безопасности, 16-дюймовые колесные диски, обутые во внедорожную резину Cooper, мягкая съемная крыша, аудиосистема с поддержкой Bluetooth, стальная защита моторного отсека и военный шноркель.

1/3
2/3
3/3

Ранее концерн Daimler представил новую версию Mercedes-Benz G-серии, предназначенного для военных. «Многоцелевой автомобиль» построен на базе легкого броневика Mercedes-Benz LAPV 6.1 с колесной формулой 4х4. Он оснащен портальными мостами, усиленной подвеской с двумя амортизаторами на колесо и 3.0 V6 мощностью 185 лошадиных сил, работающим в паре с пятидиапазонным «автоматом» и двухступенчатой раздаточной коробкой передач.

MB Gelandewagen: история в фотографиях

От воина бездорожья до суперкабриолета: все про культовый «Гелик»

Теги:
Mercedes-BenzG-Class
Новости по теме
29 июня 2018
«Гелик» 4×4² превратили в кабриолет, чтобы ставить в гараж
21 июня 2018
Mercedes-Benz построил военный «Гелик» без стекол и дверей
10 мая 2018
Brabus оценил самый внедорожный «Гелик» в полмиллиона евро
12 января 2018
Старый Mercedes-Benz G-Class поместили в гигантский кусок смолы