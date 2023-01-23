В столичных автосалонах закончились «белые» Volkswagen Teramont

Подмосковные автосалоны рассказали, что Teramont пока есть в наличии, но их количество ограничено. Четыре кроссовера есть на складе у дилера, расположенного на Новорижском шоссе, и один автомобиль остался у продавца из Балашихи. Согласно данным дистрибьютора Volkswagen, всего в разных регионах России осталось девять официальных Teramont. Машины есть на площадках в Воронеже, Казани, Саратове и Екатеринбурге.

За оставшиеся в наличии Volkswagen Teramont, оборудованные 220-сильным мотором и восьмиступенчатым автоматом, дилеры просят от 6,2 до 8,9 миллиона рублей.