Легенда ГДР: в Кирове продают автомобиль времен СССР из дуропласта

Выставленный на продажу в Кирове автомобиль выпущен в 1974 году, заявленный пробег — 50 тыс. км. Под капотом Trabant – двигатель объемом 0,6 л и мощностью 26 л.с. Трансмиссия — механическая. Продавец уверяет, что автомобиль за 180 тыс. руб. растаможен и имеет ПТС для эксплуатации в России. При этом на фотографиях машины видно, что на ней установлены немецкие номерные знаки старого образца.

Двигателями мощностью 26 л.с. Trabant оснащали начиная с 1969 года, после очередной модернизации. Мотор у этой машины двухтактный: в бензин для него в соотношении 40:1 нужно добавлять моторное масло. До «сотни» такое купе массой немногим более 600 кг способно разогнаться за 20 секунд. Выпускали такие машины на заводе в Цвиккау до 1991 года.

