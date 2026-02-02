Раскрыта внешность обновленного Omoda C5 для России

«Визуальная трансформация C5 вдохновлена футуристичным дизайном флагмана Omoda C7, который открыл новую главу дизайн-философии „Искусство в движении“. Изменения подчеркнут дерзкий и динамичный характер модели», — сообщается в релизе Omoda, поступившем в Motor.

Обновления коснутся эргономики салона, электронных систем и трансмиссии, а также динамических характеристик кроссовера. Подробной информации об автомобиле российское представительство марки не раскрывает.

При этом газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщает, что производство автомобилей Omoda в России перенесут с калининградского «Автотора» на бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге. Перенос сборки Omoda на завод АГР в Петербурге связан с более удобной логистикой и ранее достигнутыми соглашениями о производстве другого суббренда — Jaecoo.