Министр Алиханов объяснил, почему утильсбор будут считать по-новому

Как пояснил министр промышленности и торговли Антон Алиханов, малолитражные моторы в гибридных установках изначально предполагают более низкий коэффициент для расчёта сбора. Однако в паре с электродвигателем такая комбинация выдает значительно больше лошадиных сил, чем некоторые традиционные двигатели с большим объёмом. Новый подход, учитывающий максимальную мощность, позволит исправить эту несправедливость.

При этом льготный порог для автомобилей мощностью до 160 лошадиных сил будет сохранен. «Мы понимаем, что сейчас важно сохранить нашу меру господдержки в виде льготного коэффициента для граждан, которые по различным причинам выбрали привезти себе именно такую иномарку мощностью до 160 лошадиных сил… Напомню, что эта льгота практически не менялась с момента появления утильсбора в России, и сейчас это вызвало значительный структурный перекос рынка, сформировав искусственные преимущества для ввоза физлицами по сравнению с официальным рынком и дилерами», — заявил министр.