Представлен обновленный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado

Главное нововведение — интеграция комплекса Toyota Teamate, который помогает водителю в затяжных пробках. На малых скоростях автомобиль самостоятельно берет на себя управление газом, тормозом и рулем, снижая усталость водителя в плотном городском трафике. Камера на рулевой колонке анализирует взгляд и положение головы водителя, чтобы убедиться, что тот сохраняет контроль над ситуацией.

Также внедорожник научился самостоятельно менять полосу движения. Функция работает на скоростях от 60 км/ч и выше, для автоматического перестроения достаточно включить поворотник. Еще один электронный помощник обеспечивает маневрирование на перекрестках и выездах с парковок, предупреждая о приближающихся в поперечном направлении транспортных средствах и пешеходах. При возникновении угрозы столкновения (например, если водитель не успел среагировать на внезапно затормозивший впереди автомобиль) электроника способна не только затормозить, но и мягко подрулить в сторону для ухода от удара.

Передние сиденья теперь оснащены электрорегулировками (8 направлений для водителя, 4 для пассажира), а водительское кресло получило память настроек. Под капотом — 2,4-литровый турбомотор, который работает в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Его мощность, — 281 л.с. Гибридная силовая установка с тем же мотором и 48-вольтовым стартер-генератором выдает 331 л.с.

