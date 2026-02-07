Легендарные мотоциклы Jawa получили право продажи в России

Согласно ОТТС, в России сертифицировано четыре модификации мотоцикла, включая 300 CL, Forty Two, 350 CL и 42 FJ. В версии 300 мотоцикл снабжен четырехтактным двигателем рабочим объемом 295 куб. см и мощностью 23 л.с. Другой мотор – объемом 334 «кубика» и мощностью 29−30 л.с.

В конструкции — телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами и задняя маятниковая подвеска. Для мотоциклов предусмотрена шестиступенчатая коробка передач и цепная главная передача.

Чешская мотоциклетная марка Jawa была основана в 1929 году и быстро стала символом простых и надежных мотоциклов для всей Европы. Расцвет пришелся на 1950−70-е годы, когда «Явы» с характерным двухтактным звуком и боковым прицепом поставлялись в десятки стран, включая СССР.

В 1990-х завод обанкротился. В 2018 году производство было возрождено в Индии. Под именем Jawa Moto мотоциклы выпускаются с современными 4-тактными двигателями.

