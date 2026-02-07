Стало известно, как упал выпуск автомобилей в России в 2025 году

Общий выпуск легковых автомобилей в России составил в 2025 году 673 тыс. единиц, что на 12% меньше, чем годом ранее. Производство грузовиков упало на 33% до 131 тыс. единиц.

Сильнее всего снизился в 2025 году выпуск автобусов. В случае с машинами массой более 5 тонн падение составило 38%, а объемы производства — 9,4 тыс. единиц. Автобусы массой менее 5 тонн выпущены в России в количестве 14 тыс., что на 30% меньше, чем годом ранее.

