Гоночный «Мустанг» 1960-х превратили в модель Lego

Компания Lego совместно с Ford выпустила модель гоночного купе Mustang 1968 года. Новинка стала частью линейки Speed Champions.

Набор состоит из 183 деталей. В него также входят фигурка гонщика с классическим костюмом, наклейки и табличка с временем прохождения дистанции гонки.

Продажи набора начнутся 1 марта. Стоимость комплекта составит 14,99 доллара, что эквивалентно 872 рублям.

Это не первые модели Ford, которые выпускает Lego. Ранее компания представила комплекты для сборки купе Mustang текущего поколения и пикапа F-150 Raptor. Они вошли в линейку Speed Masters. При этом в серии Speed Champions есть Ford GT последнего поколения, а также GT40.

В линейку Speed Champions также входят, например, McLaren 720S, Chevrolet Corvette Z06 и Bugatti Chiron.

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