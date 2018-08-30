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30 августа 11:10

Из конструктора Lego сделали Bugatti Chiron. И на нем можно ездить

Компания представила полноразмерную копию гиперкара

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Компания Lego построила полноразмерную копию гиперкара Bugatti Chiron со светящимися фарами, подвижным спойлером и работающим двигателем. На постройку модели ушло более миллиона деталей серии Lego Technic и 13 тысяч часов работы.

Над копией «Широна» работали дизайнеры Lego Technic и инженеры завода компании в чешском Кландо, где создают инсталляции для магазинов Lego и парков Legoland. Машина собрана из треугольных деталей, а в движение приводится благодаря моторам Lego Power Function. Всего в двигателе такого Chiron — 1 304 мотора и 4032 шестеренок. Отдача агрегата — 5,3 лошадиной силы и 93 Нм крутящего момента.

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Во время испытаний на скоростном треке в коммуне Эра-Лессин, Германии, тест-пилот Bugatti Энди Уоллес смог разогнаться на Lego Chiron до 20 километров в час. По словам Уоллеса, с расстояния 20 метров копия гиперкара выглядит как настоящий автомобиль.

Видео: Lego

Ранее Lego представила модель гиперкара Bugatti Chiron серии Technic, состоящую из 3599 деталей. В набор вошел аэродинамический обвес с активным задним антикрылом, колесные диски с низкопрофильной резиной, детализированный кокпит с подвижными подрулевыми переключателями скоростей и двигатель W16 с движущимися поршнями.

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