Из конструктора Lego сделали Bugatti Chiron. И на нем можно ездить

Над копией «Широна» работали дизайнеры Lego Technic и инженеры завода компании в чешском Кландо, где создают инсталляции для магазинов Lego и парков Legoland. Машина собрана из треугольных деталей, а в движение приводится благодаря моторам Lego Power Function. Всего в двигателе такого Chiron — 1 304 мотора и 4032 шестеренок. Отдача агрегата — 5,3 лошадиной силы и 93 Нм крутящего момента.