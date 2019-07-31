Chevrolet Corvette ZR1 из Lego устроили краш-тест

В качестве барьера использовали обычную стену. С первым тестом – ударом со скоростью около четырех километров в час, «Корвет» справился с легкостью и остался невредимым. Следующий этап предполагал столкновение с препятствием на скорости примерно 16 километров в час: удар был такой силы, что машинку подбросило в воздух, несколько деталей разлетелись в разные стороны, в том числе передние колеса.

Третий этап (скорость свыше 16 километров в час) игрушечный Corvette ZR1 не пережил: подвеска оказалась полностью уничтожена, отвалились все колеса, кроме переднего правого. При этом кузов не деформировался, как это бывает с настоящими автомобилями, крыша и двери остались на своих местах, двигатель уцелел.