Chevrolet Corvette ZR1 из Lego устроили краш-тест

В качестве барьера использовали обычную стену. С первым тестом – ударом со скоростью около четырех километров в час, «Корвет» справился с легкостью и остался невредимым. Следующий этап предполагал столкновение с препятствием на скорости примерно 16 километров в час: удар был такой силы, что машинку подбросило в воздух, несколько деталей разлетелись в разные стороны, в том числе передние колеса.
Третий этап (скорость свыше 16 километров в час) игрушечный Corvette ZR1 не пережил: подвеска оказалась полностью уничтожена, отвалились все колеса, кроме переднего правого. При этом кузов не деформировался, как это бывает с настоящими автомобилями, крыша и двери остались на своих местах, двигатель уцелел.
Посмотрите, как Bugatti Chiron из Lego ездит по гоночному треку.
Lego часто воссоздает культовые модели автомобилей и не только, в том числе в реальную величину. Самым первым таким проектом стал Super Awesome Micro Project, который укомплектовали двигателем с 256 цилиндрами. Такая машина могла разгоняться до 10 километров в час. За ней последовали полноразмерные McLaren 720S, Porsche 911 и Ford Mustang образца 1969 года. Один из недавних проектов – Bugatti Chiron из 1 000 000 кубиков конструктора. В конце июля этот «Бугатти» впервые привезли в Москву в рамках выставки компании.