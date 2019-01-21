Chevrolet построил из Lego полноразмерную копию пикапа Silverado

Разработкой и постройкой Lego-модели Chevrolet Silverado занимались так называемые LEGO Master Builders, специалисты по сборке сложнейших моделей, из фирменного магазина компании в городе Энфилд, штат Коннектикут. Высота пикапа составляет 182,9 сантиметра, длина — более шести метров, а ширина — 243,8 сантиметра. Количество использованных кубиков Lego — 334 544 штуки.
У Lego-копии Silverado работают фары, а на кузов нанесены графические элементы, как у настоящего автомобиля. Однако, в отличие от копии Bugatti Chiron, пикап не может самостоятельно передвигаться.
Видео: Chevrolet
В конце августа прошлого года Lego построила полноразмерную копию гиперкара Bugatti Chiron со светящимися фарами, подвижным спойлером и работающим двигателем. На постройку модели ушло более миллиона деталей серии Lego Technic и 13 тысяч часов работы. В движение «Широн» приводят моторы Lego Power Function, которых в модели установлено аж 1 304.