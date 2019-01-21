Chevrolet построил из Lego полноразмерную копию пикапа Silverado

В конце августа прошлого года Lego построила полноразмерную копию гиперкара Bugatti Chiron со светящимися фарами, подвижным спойлером и работающим двигателем. На постройку модели ушло более миллиона деталей серии Lego Technic и 13 тысяч часов работы. В движение «Широн» приводят моторы Lego Power Function, которых в модели установлено аж 1 304.