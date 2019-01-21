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12:03

Chevrolet построил из Lego полноразмерную копию пикапа Silverado

На сборку машины потратили более 2000 часов

В честь выхода мультфильма «Лего. Фильм 2» компания Chevrolet построила из конструктора полноразмерную модель пикапа Silverado. Восемнадцати специалистам удалось в точности воспроизвести автомобиль в спецификации 1500 LT Trail Boss, потратив на его строительство более 2000 часов.

Разработкой и постройкой Lego-модели Chevrolet Silverado занимались так называемые LEGO Master Builders, специалисты по сборке сложнейших моделей, из фирменного магазина компании в городе Энфилд, штат Коннектикут. Высота пикапа составляет 182,9 сантиметра, длина — более шести метров, а ширина — 243,8 сантиметра. Количество использованных кубиков Lego — 334 544 штуки.

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У Lego-копии Silverado работают фары, а на кузов нанесены графические элементы, как у настоящего автомобиля. Однако, в отличие от копии Bugatti Chiron, пикап не может самостоятельно передвигаться.

Видео: Chevrolet

В конце августа прошлого года Lego построила полноразмерную копию гиперкара Bugatti Chiron со светящимися фарами, подвижным спойлером и работающим двигателем. На постройку модели ушло более миллиона деталей серии Lego Technic и 13 тысяч часов работы. В движение «Широн» приводят моторы Lego Power Function, которых в модели установлено аж 1 304.

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