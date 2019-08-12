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19:05

Посмотрите, как грузовик из Lego рассекает по бездорожью

Игрушечный автомобиль является точной копией Tatra T183

В Сети появился ролик, на котором показана самодельная копия грузовика Tatra T813, собранная из конструктора Lego. Автомобиль оснащен несколькими моторчиками, благодаря чему им можно управлять дистанционно.

Этот автомобиль стал вторым проектом блогера madoca1977 — первый пробный грузовик он собрал еще в 2014 году. Вторая версия «Татры» стала крупнее и тяжелее: теперь она весит 3810 граммов, ее длина составляет 62,4 сантиметра, ширина — 24 сантиметра, а высота — 25 сантиметров. Для создания потребовалось 3599 деталей.

Грузовик оснащен десятью независимыми моторами, что позволяет ему передвигаться даже по песку или бездорожью, что создатель и демонстрирует на видео. Кроме того, мощности двигателей хватает, чтобы игрушечная «Татра» могла преодолевать довольно крутые подъемы.

В конце июля копию суперкара Corvette ZR1, собранную из конструктора Lego, решили проверить на прочность и устроили ей настоящий краш-тест. Автомобиль проверяли на прочность путем столкновения со стеной со 100-процентным перекрытием. Автомобиль стойко выдержал удары на четырех и 16 километрах в час, но третий этап проверки на более высокой скорости уже не перенес — от удара была полностью разрушена подвеска.