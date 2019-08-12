Посмотрите, как грузовик из Lego рассекает по бездорожью

Этот автомобиль стал вторым проектом блогера madoca1977 — первый пробный грузовик он собрал еще в 2014 году. Вторая версия «Татры» стала крупнее и тяжелее: теперь она весит 3810 граммов, ее длина составляет 62,4 сантиметра, ширина — 24 сантиметра, а высота — 25 сантиметров. Для создания потребовалось 3599 деталей.

Грузовик оснащен десятью независимыми моторами, что позволяет ему передвигаться даже по песку или бездорожью, что создатель и демонстрирует на видео. Кроме того, мощности двигателей хватает, чтобы игрушечная «Татра» могла преодолевать довольно крутые подъемы.