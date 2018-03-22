На постройку полномасштабной модели ушло более двух месяцев

Пульс

500 000 кубиков Lego превратили в Toyota Camry

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22 марта 2018

Сертифицированный специалист Lego австралиец Райан «Брикман» Макнот собрал из конструктора полноразмерную копию Toyota Camry нового поколения. Масса масштабной модели седана составила две тонны, а на ее постройку ушло более двух месяцев.

Lego-копия Camry состоит из 500 000 деталей. У нее есть все необходимые логотипы и эмблемы, а также работающие фары, задние фонари и поворотники. Сборка машины заняла 900 часов, что в 40 раз больше, чем Toyota тратит на выпуск настоящей Camry — включая штамповку панелей, сварку, окраску кузова, сборку и финальную проверку.

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Полноразмерная копия Toyota Camry будет выставлена в галерее Макнота Brickman Awesome в Музее Мельбурна до конца апреля текущего года.

Ранее появилась информация, что в линейке конструкторов Lego появится модель гиперкара Bugatti Chiron. Набор будет состоять из 3599 деталей и появится в продаже летом текущего года. Цена составит 369 евро (26 тысяч рублей).

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