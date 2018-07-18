Aston Martin Джеймса Бонда превратили в конструктор Lego

Производитель конструкторов Lego представил новую модель серии Creator Expert — Aston Martin DB5 из фильма о Джеймсе Бонде «Голдфингер». Набор состоит из 1295 деталей и представляет собой копию легендарной машины, оснащенную различными «шпионскими» гаджетами.

Под капотом игрушечного Aston Martin DB5 «установлена» рядная шестерка, как у оригинальной машины, в салоне — детализированная приборная панель, дисплей системы слежения и телефон. Длина машинки составляет 340 миллиметров, ширина — 120, а высота — 100 миллиметров.

В оснащение модели входят спицованные колесные диски, поворотные регистрационные знаки, установленный сзади «пуленепробиваемый» щит, два пулемета, ножи для разрезания покрышек, а также функционирующее кресло-катапульта.

Ранее Lego выпустила модель гиперкара Bugatti Chiron серии Technic. Набор состоит из 3599 деталей и стоит 29,9 тысячи рублей. В комплект входит аэродинамический обвес с активным задним антикрылом, колесные диски с низкопрофильной резиной, детализированный кокпит с подвижными подрулевыми переключателями скоростей и двигатель W16 с движущимися поршнями.