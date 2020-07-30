В России отзывают Seat из-за проблем с двигателями

Последний раз модели Seat Leon отзывали больше полугода назад — в сентябре 2019 года в сервис отправили 288 автомобилей концерна Volkswagen, в число которых попал и «Леон». Тогда проблема также была связана с двигателем, но заключалась в другом — у дефектных машин обнаружили риск утечки масла.