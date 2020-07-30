В России отзывают Seat из-за проблем с двигателями

12:30
В России отзывают 139 автомобилей Seat Leon, которые были произведены с 2014 по 2015 год. У этих автомобилей обнаружили проблемы с силовыми установками.
Сервисную кампанию объявили из-за проблем с винтами крепления корпуса регулятора фаз газораспределения, которые могли ослабнуть в ходе эксплуатации.
Проверить, попадает ли автомобиль под отзыв, можно сверившись со списком VIN-номеров. На сервисе заменят регуляторы фаз газораспределения на всех неисправных экземплярах. Все работы будут произведены бесплатно для владельцев.
Последний раз модели Seat Leon отзывали больше полугода назад — в сентябре 2019 года в сервис отправили 288 автомобилей концерна Volkswagen, в число которых попал и «Леон». Тогда проблема также была связана с двигателем, но заключалась в другом — у дефектных машин обнаружили риск утечки масла.