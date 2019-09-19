Машины трех марок концерна Volkswagen отправят на ремонт в России

Все автомобили, которые попали под отзыв, оснащены моторами объемом 1,2 литра. Также под сервисную кампанию попали «Гольфы» с 1,6-литровыми двигателями. Всего на ремонт отправят 288 машин — у них обнаружили риск утечки масла.
У всех неисправных автомобилей есть высокая вероятность того, что винты крепления корпуса регулятора фаз газораспределения могут ослабнуть — из-за этого и может произойти утечка.
Владельцев неисправных автомобилей пригласят в сервис. Также можно самостоятельно проверить по списку VIN-номеров, попадает ли автомобиль под отзыв, и записаться в ближайший центр на ремонт: по этой ссылке список дефектных Audi Q3, по этой — Volkswagen Golf, а по этой — Seat Leon. Всем машинам заменят регуляторы фаз газораспределения.
В начале августа Audi объявила отзыв почти 7 тысяч кроссоверов Q5 — тогда у автомобилей обнаружили неисправность с накладами колесных арок, из-за которой они могли отсоединиться от автомобиля во время движения. Еще у трех машин нашли неисправность в креплении подушки безопасности переднего пассажира.