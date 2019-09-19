Машины трех марок концерна Volkswagen отправят на ремонт в России

Все автомобили, которые попали под отзыв, оснащены моторами объемом 1,2 литра. Также под сервисную кампанию попали «Гольфы» с 1,6-литровыми двигателями. Всего на ремонт отправят 288 машин — у них обнаружили риск утечки масла.

У всех неисправных автомобилей есть высокая вероятность того, что винты крепления корпуса регулятора фаз газораспределения могут ослабнуть — из-за этого и может произойти утечка.