Появились первые изображения китайского кроссовера Leopard 5 в стиле Defender

На пока единственной фотографии салона можно увидеть широкоформатный планшет мультимедийной системы и обилие физических переключателей на центральном тоннеле — портал «Китайские автомобили» предполагает, что они отвечают не только за функционал, но и за работу полного привода, позволяя переключаться между режимами.

В основе Leopard 5 лежит новая платформа DM-o, а отдача силовой гибридной установки (по другим данным она будет полностью электрической) составит около 680 лошадиных сил. Ожидаемый запас хода — 1,2 тысячи километров.