Появились первые изображения китайского кроссовера Leopard 5 в стиле Defender

Появились первые изображения китайского кроссовера Leopard 5 в стиле DefenderЭто первая модель суббренда Fang Cheng Bao, который принадлежит BYD
Рассекречен брутальный китайский кроссовер «Леопард», похожий на Land Rover Defender. Появились официальные тизерные изображения Fang Cheng Bao Leopard 5 без камуфляжа. Известно, что это будет гибрид с полным приводом с тремя дифференциалами и гидропневматической подвеской, который по внедорожным возможностям сможет посоревноваться с Mercedes-Benz G-Class. В дизайне же угадываются черты актуального Defender.
Прежде гибридный кроссовер показывали только в камуфляжной пленке, теперь же появились новые фотографии, в том числе и шпионский снимок салона. Очертаниями, оформлением передка и квадратными наружными зеркалами Leopard 5 напоминает актуальный Land Rover Defender, но при этом у него иное остекление, оригинальные кузовные панели, оквадраченные колесные арки и выступающий передний бампер. В длину автомобиль будет достигать пять метров при колесной базе в 2,8 метра.
я выбрал вместо рекламы.
На пока единственной фотографии салона можно увидеть широкоформатный планшет мультимедийной системы и обилие физических переключателей на центральном тоннеле — портал «Китайские автомобили» предполагает, что они отвечают не только за функционал, но и за работу полного привода, позволяя переключаться между режимами.
В основе Leopard 5 лежит новая платформа DM-o, а отдача силовой гибридной установки (по другим данным она будет полностью электрической) составит около 680 лошадиных сил. Ожидаемый запас хода — 1,2 тысячи километров.
У BYD насчитывается пять суббрендов: в портфель автопроизводителя, помимо Fang Cheng Bao, входят Dynasty, Ocean, а также Denza и Yangwang.