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11:50

Maserati построит 150 особых кроссоверов Levante

Итальянская марка представила спецверсию Vulcano

Компания Maserati представила особую версию кроссовера Levante под названием Vulcano. Всего будет собрано 150 таких автомобилей для рынков Европы и Азии. Все экземпляры Levante Vulcano окрашены в матовый серый цвет Grigio Lava и предложены с пакетом дизайна экстерьера Nerissimo.

От обычных кроссоверов Maserati Levante в исполнении Vulcano отличается затемненным блоком задних фонарей, решеткой радиатора и логотипами цвета «черный хром», глянцевой окантовкой боковых стекол, чернеными патрубками выхлопной системы, 21-дюймовыми колесами Helios с матовой отделкой и красными тормозными суппортами. Вседорожник предлагается только с бензиновыми V6 мощностью 350 или 430 лошадиных сил.

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В список оснащения Levante Vulcano входят шестипоршневые тормоза Brembo, кресла с отделкой красной или черной кожей, оборудованные вентиляцией и подогревом, аудиосистема Bowers&Wilkins, доводчики дверей и матричные светодиодные фары. На центральной консоли кроссовера размещена алюминиевая табличка с логотипом Vulcano и текстом one of 150, а интерьер украшен вставками из лакированного карбона.

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В России Maserati Levante доступен с дизельными и бензиновыми V6, совмещенными с восьмидиапазонным «автоматом». Для кроссовера предложена два уровня оснащения — GranLusso и GranSport, которые отличаются декором экстерьера, материалами отделки салона и оборудованием. Начальная цена Levante составляет 5 460 000 рублей.

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