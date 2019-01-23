Maserati построит 150 особых кроссоверов Levante

От обычных кроссоверов Maserati Levante в исполнении Vulcano отличается затемненным блоком задних фонарей, решеткой радиатора и логотипами цвета «черный хром», глянцевой окантовкой боковых стекол, чернеными патрубками выхлопной системы, 21-дюймовыми колесами Helios с матовой отделкой и красными тормозными суппортами. Вседорожник предлагается только с бензиновыми V6 мощностью 350 или 430 лошадиных сил.
В список оснащения Levante Vulcano входят шестипоршневые тормоза Brembo, кресла с отделкой красной или черной кожей, оборудованные вентиляцией и подогревом, аудиосистема Bowers&Wilkins, доводчики дверей и матричные светодиодные фары. На центральной консоли кроссовера размещена алюминиевая табличка с логотипом Vulcano и текстом one of 150, а интерьер украшен вставками из лакированного карбона.
В России Maserati Levante доступен с дизельными и бензиновыми V6, совмещенными с восьмидиапазонным «автоматом». Для кроссовера предложена два уровня оснащения — GranLusso и GranSport, которые отличаются декором экстерьера, материалами отделки салона и оборудованием. Начальная цена Levante составляет 5 460 000 рублей.