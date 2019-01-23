Maserati построит 150 особых кроссоверов Levante

В список оснащения Levante Vulcano входят шестипоршневые тормоза Brembo, кресла с отделкой красной или черной кожей, оборудованные вентиляцией и подогревом, аудиосистема Bowers&Wilkins, доводчики дверей и матричные светодиодные фары. На центральной консоли кроссовера размещена алюминиевая табличка с логотипом Vulcano и текстом one of 150, а интерьер украшен вставками из лакированного карбона.