Компания опубликовала тизер новой модификации внедорожника

Пульс

Maserati привезет в Нью-Йорк самый мощный Levantе

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27 марта 2018

Компания Maserati опубликовала тизер новой модификации внедорожника Levante, публичный дебют которой состоится на Нью-Йоркском автосалоне. Подпись к фотографии гласит: «надвигается новый шторм» (A new storm is coming). По предварительной информации, машина получит твин-турбо «восьмерку» от топовой версии флагманского седана Quattroporte.

[Тест-драйв обновленных седанов Maserati Quattroporte и Ghibli](https://motor.ru/testdrives/newmaserati.htm)

Тест-драйв обновленных седанов Maserati Quattroporte и Ghibli

На Maserati Quattroporte отдача 3,8-литрового агрегата производства Ferrari, последняя версия которого устанавливается, в том числе, на 488 Pista, составляет 530 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента. С нуля до «сотни» седан с таким двигателем способен разгоняться за 4,7 секунды. Его максимальная скорость составляет 310 километров в час.

Ожидается, что внедорожник Levante с индексом GTS составит конкуренцию таким моделям, как Porsche Cayenne Turbo и Range Rover Sport SVR.

Maserati Quattroporte GTS

Maserati Quattroporte GTS

Внедорожник Maserati Levante – первый в истории итальянской марки – дебютировал в марте 2016 года на автосалоне в Женеве. Модель построена на легковой платформе от седанов Ghibli и Quattroporte. Гамма двигателей внедорожника состоит из трехлитровых бензиновых «шестерок» мощностью 350 и 430 сил, а также 275-сильного дизельного мотора.

Цены на Levante в России начинаются от 5 460 000 рублей.

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