Видео: что будет, если поместить кабриолет Lexus в морозильную камеру на 12 часов

Изнурительное испытание Lexus LC провели в климатической камере на специализированном британском полигоне в городе Милбрук. Данная установка используется для проверки прочности защитного оборудования, а также для проведения испытаний дорожных транспортных средств при температурах от +85 до -60 градусов по Цельсию. Для теста инженеры установили в камере температуру -18 градусов, облили кузов кабриолета водой, а также сложили крышу автомобиля, «обнажив» интерьер. В таких условиях Lexus LC провел 12 часов.
Сразу после экстремального охлаждения специалисты решили провести заезд по гоночному треку. В качестве пилота инженеры пригласили профессионального каскадера Пола Свифта, который без каких-либо проблем запустил 457-сильный V8 Lexus LC. Кроме того, испытатель отметил, что все дисплеи и датчики кабриолета мгновенно заработали, как будто и не ощутили воздействие отрицательной температуры.
Выехав на трассу, пилот сразу же включил подогрев руля и сиденья. Испытательный маршрут пролегал по сложному маршруту с крутыми поворотами и перепадами высот. Во время движения от кабриолета откалывались куски льда, однако это никак не помешало каскадеру проехать трассу, используя ресурс Lexus LC на полную.
Lexus
В марте прошлого года электрический Mercedes-Benz EQV отправили на тесты на полигон в Швеции, расположенный у Северного полярного круга. Там новинку испытали при экстремально низких температурах, чтобы выяснить, как она справляется с морозами.