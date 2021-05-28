Видео: что будет, если поместить кабриолет Lexus в морозильную камеру на 12 часов

Сразу после экстремального охлаждения специалисты решили провести заезд по гоночному треку. В качестве пилота инженеры пригласили профессионального каскадера Пола Свифта, который без каких-либо проблем запустил 457-сильный V8 Lexus LC. Кроме того, испытатель отметил, что все дисплеи и датчики кабриолета мгновенно заработали, как будто и не ощутили воздействие отрицательной температуры.

Выехав на трассу, пилот сразу же включил подогрев руля и сиденья. Испытательный маршрут пролегал по сложному маршруту с крутыми поворотами и перепадами высот. Во время движения от кабриолета откалывались куски льда, однако это никак не помешало каскадеру проехать трассу, используя ресурс Lexus LC на полную.