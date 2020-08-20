Lexus ES впервые получил полный привод

Полным приводом с ES поделились родственные седаны Toyota Camry и Avalon. В прошлом году модели получили в США привод Dynamic Torque Control AWD от RAV4. Электронная муфта включает в работу задние колеса только при пробуксовке передних – в таком случае на заднюю ось передается до 50 процентов тяги. При обычной езде автомобиль остается переднеприводным.

Lexus ES 250 AWD оснащается 2,5-литровым «атмосферником», выдающим 206 лошадиных сил и работающим в паре с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Версии ES 300h положена гибридная силовая установка на базе той же «четверки», развивающая до 218 сил, а ES 350 – 3,5-литровый V6 мощностью 306 сил.