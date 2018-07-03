Новый Lexus ES добрался до России и подорожал на 345 000 рублей

Российские дилеры Lexus начали прием заказов на седан ES седьмого поколения. Доступны три модификации: ES 200, ES 250 и ES 350. Кроме того, у модели впервые появилась спортивная версия F-Sport. Цены начинаются с отметки 2 580 000 рублей – на 345 000 рублей дороже предшественника.

Переднеприводный седан Lexus ES традиционно построен на базе Тойоты Camry — теперь уже новой, в основе которой лежит модульная архитектура TNGA. Однако позиционирование модели поменялось: новинка заменила разом и модель ES прошлого поколения, и заднеприводный седан GS.

Версия ES 200 начального уровня оснащена бензиновым двигателем 2.0 мощностью 150 лошадиных сил, который агрегатируется с шестиступенчатой автоматической трансмиссией.

Цены на Lexus ES (рублей)

ES 200 ES 250 ES 350 Comfort 2 580 000 2 659 000 Executive 2 961 000 3 040 000 Premium 3 258 000 Luxury 3 742 000 3 996 000 F-Sport 3 550 000

Под капотом Lexus ES 250 — новейший двигатель A25A-FKS рабочим объемом 2,5 литра мощностью 200 сил. Он работает в паре с новой восьмиступенчатой автоматической трансмиссией Direct Shift. Аналогичным мотором с комбинированной системой впрыска и повышенной до 13:1 степенью сжатия оснащается Toyota Camry в США и Японии, но на Camry питерской сборки ставят старый мотор 2AR-FE.

Флагманский двигатель для Lexus ES 350 — V6 3.5 с комбинированной системой впрыска топлива, способный переходить на работу по циклу Аткинсона. Его мощность специально для российского рынка снижена c 268 до «налоговых» 249 лошадиных сил. Коробка передач — восьмиступенчатый «автомат» Direct Shift.

Комплектации Comfort и Executive доступны только на моделях с четырехцилиндровыми двигателями: ES 200 и ES 250. Базовая версия Comfort подразумевает 17-дюймовые колеса, простые односекционные светодиодные фары, передние сиденья с восемью регулировками, черные декоративные вставки в салоне, двухзонный климат-контроль и мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном.

В комплектации Executive — 18-дюймовые колеса, кожаные сиденья с вентиляцией и регулировкой длины подушки, а также деревянная отделка салона. Есть память настроек водительского кресла, руля и зеркал, а система комфортной посадки водителя автоматически отодвигает сиденье при входе-выходе. Другие особенности комплектации — датчик дождя, электропривод автоматического складывания наружных зеркал и солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом.

Lexus ES350 F Sport

В комплектации Executive и выше список систем безопасности дополнен системами мониторинга «слепых зон» и помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией автоматического торможения.

Lexus ES 250 также предлагается в комплектации Premium. Такие машины снабжены трехсекционными светодиодными фарами, адаптивным круиз-контролем, электроприводом крышки багажника с бесконтактным сенсором. Парктроник с функцией автоматического торможения получил функцию предупреждения о пешеходах.

Светлый салон в топовой модификации Luxury

В комплектации Premium и выше машина оснащается системой активной безопасности Lexus Safety System+ с распознаванием дорожных знаков, ассистентом удержания в полосе, системой предупреждения столкновения с функцией автоматического торможения и активными фарами, затемняющими зону ослепления встречного автомобиля.

Максимальная комплектация Luxury предусмотрена для версий ES 250 и ES 350. Такие машины снабжены панорамной крышей, трехзонным климат-контролем, проекционным дисплеем и мультимедийной системой с 12,3-дюймовым экраном и акустикой Mark Levinson с 17 динамиками. Обивка сидений выполнена из сверхмягкой кожи Semi-aniline, а электрорегулировку поясничной опоры по четырем направлениям и память настроек имеют оба передних сиденья. Регулируется и наклон спинки заднего сиденья.

Интерьер версии F Sport

Особняком стоит версия Lexus ES 350 F-Sport. Внешне ее можно отличить по 19-дюймовым колесам с «затемненными» дисками, агрессивным бамперам, спойлеру на крышке багажника, иному рисунку решетки радиатора и логотипам F SPORT на передних крыльях. Внутри — кресла с усиленной боковой поддержкой, руль с логотипом F Sport и алюминиевые накладки на педали. Декоративные вставки «хадори» с волнистым узором выполнены из алюминия.