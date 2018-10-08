Кресла для нового Lexus ES разрабатывали три года

«В тот момент, когда вы сядете за руль нового ES, сразу обратите внимание на посадку, — говорит ведущий инженер Такаши Кавано. — Чтобы найти правильно положение не нужно ерзать. Затем вы заметите идеальную поясничную поддержку и почувствуете, будто вас окутали защитным пузырем. Независимо от действия сил продольного и поперечного ускорения ваше тело должно оставаться в первоначальном положении».

Основой дизайна новых кресел стали сиденья от купе LC. Это стальной каркас, обернутый в пенополиуретан. Центральная подушка плоская с загнутыми краями для поддержки бедер и стабилизации тела в правильном положении. Чтобы кресла могли компенсировать различия в комплекции, на подушках, покрытых тонким мягким материалом, сделаны небольшие углубления. Такое решение позволяет водителям с некрупным телосложением буквально проваливаться в кресло для лучшей фиксации.