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17:51

Кресла для нового Lexus ES разрабатывали три года

Инженеры компании уверены, что в них будет комфортно любому водителю

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Компания Lexus потратила три года на разработку сидений для нового ES. Следуя концепции «Чистоты и глубины» (Clear and deep), они должны обеспечивать правильную посадку вне зависимости от комплекции водителя и стиля езды.

«В тот момент, когда вы сядете за руль нового ES, сразу обратите внимание на посадку, — говорит ведущий инженер Такаши Кавано. — Чтобы найти правильно положение не нужно ерзать. Затем вы заметите идеальную поясничную поддержку и почувствуете, будто вас окутали защитным пузырем. Независимо от действия сил продольного и поперечного ускорения ваше тело должно оставаться в первоначальном положении».

Основой дизайна новых кресел стали сиденья от купе LC. Это стальной каркас, обернутый в пенополиуретан. Центральная подушка плоская с загнутыми краями для поддержки бедер и стабилизации тела в правильном положении. Чтобы кресла могли компенсировать различия в комплекции, на подушках, покрытых тонким мягким материалом, сделаны небольшие углубления. Такое решение позволяет водителям с некрупным телосложением буквально проваливаться в кресло для лучшей фиксации.

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В России новый Lexus ES доступен в трех версиях: c двигателями 2.0, 2.5 и 3.5 V6. Мощность агрегатов составляет 150, 200 и 249 лошадиных сил. Младший мотор сочетается с шестидиапазонным «автоматом», старшие — с восьмидиапазонной коробкой передач. Начальная цена Lexus ES составляет 2 580 000 рублей.

Lexus не первый раз акцентирует внимание на необычном подходе к проектированию. Так, особый оттенок синего цвета для купе LC специалисты марки разрабатывали 15 лет. Вдохновением для него стала бабочка Морфо, а в основе пигмента лежит 40 отдельных слоев. Они позволяют краске постоянно меняться в зависимости от освещения.

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