Lexus оставит европейцев без трёх моделей

Бестселлером бренда в Европе по итогам продаж в январе-августе 2020 года стал кроссовер UX (почти 10,3 тысячи экземпляров). В топ-3 также попали NX и RX с результатом 7739 и 3474 реализованные машины соответственно. На фоне таких показателей логично, что Lexus решил сосредоточиться именно на кроссоверах, отказавшись от невостребованных автомобилей других классов.
По этой причине европейский рынок покинет хэтчбек CT, который за восемь месяцев выбрали всего 2344 покупателя – на 35 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также прекратятся продажи седана IS (1101 штука, продажи упали вдвое) и купе RC (422 экземпляра).
Тестируем самый компактный Lexus, который скоро станет самым популярным
При этом флагманское спорт-купе RC F решили оставить в модельной линейке, как и седан LS, хотя их продажи значительно ниже. Иначе дела обстоят с моделью ES, которая демонстрирует рост в 2020 году: продажи увеличились на три процента, до 2346 штук.
В России за девять месяцев 2020 года была продано 14 148 новых автомобилей Lexus. Предпочтения россиян отличаются от европейских: самой продаваемой моделью в стране остается RX (7 124 штуки), на втором месте NX (3 192 штуки), а замыкает тройку LX (1918 штук). За ними следует ES (1024 штуки), а GX за этот период разошёлся в количестве 589 экземпляров. UX занимает только шестую строчку с результатом 266 машин. Кроме того, на российском рынке продали 23 гибрида NX300h, девять LS и три LC500. О возможных изменениях в модельной линейке Lexus в России информации нет.