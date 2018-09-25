Масштабируй это!

Длина кроссовера – менее 4,5 м. Выбор агрегатов есть, хотя Lexus вновь обходится без турбин и дизелей. Двухлитровая атмосферная четверка – полностью новая, как и хитрый вариатор с фиксированной первой передачей. Гибридная модификация с двумя электромоторами построена на основе того же бензинового двигателя. И российские спецификации обещают только ее полноприводный вариант – с электромотором в одном корпусе с задним дифференциалом.

Не испорчу никакого сюрприза, если прямо сейчас скажу, что автомобиль получился. И единственное маленькое «но», которое можно отыскать в стройной картине его достоинств, не таится, чтобы однажды коварно выйти на свет. Его видно сразу, как дисклеймер – принимай или уходи. Я про внешность.