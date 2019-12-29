Lexus оштрафовали на 12,5 миллионов долларов

Представитель концерна Toyota сообщил агентству Reuters, что японский автопроизводитель уважает решение китайских властей и не будет возражать с наказанием. Продажи автомобилей в Китае в 2019 году снизились, однако продажи Lexus продолжают расти: за первые 11 месяцев нынешнего года в КНР было продано 180 200 автомобилей, что на 21% больше, чем годом ранее. Китайский рынок остаётся крупнейшим в мире — в 2018 году в стране было продано более 28 миллионов автомобилей.