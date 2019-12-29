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18:00

Lexus оштрафовали на 12,5 миллионов долларов

Китайские власти наказали концерн Toyota за ценовую политику Lexus

Александр Пономарев
Антимонопольное бюро Государственной администрации по регулированию рынка КНР выписало штраф китайскому офису Lexus.

Китайский регулятор рынка оштрафовал японский концерн Toyota на 87,6 миллионов юаней, или 12,5 миллионов долларов по нынешнему курсу, за нарушение антимонопольного законодательства. Чиновники из Государственной администрации по регулированию рынка КНР в результате проведённого расследования выявили, что Lexus установил для официальных дилеров марки в восточной провинции Цзянсу минимальный уровень цен для новых и подержанных автомобилей, а также зафиксировал цены на фирменные аксессуары. Такое решение руководства китайского офиса, считают в антимонопольном бюро, не только связало руки дилерам «Лексуса», но и всерьёз ущемило права потребителей.

Представитель концерна Toyota сообщил агентству Reuters, что японский автопроизводитель уважает решение китайских властей и не будет возражать с наказанием. Продажи автомобилей в Китае в 2019 году снизились, однако продажи Lexus продолжают расти: за первые 11 месяцев нынешнего года в КНР было продано 180 200 автомобилей, что на 21% больше, чем годом ранее. Китайский рынок остаётся крупнейшим в мире — в 2018 году в стране было продано более 28 миллионов автомобилей.