Lexus построил внедорожник для искателей приключений

От стандартного GX шоукар отличается наличием регулируемых спортивных амортизаторов, силового бампера, блока дополнительного освещения, алюминиевых боксов для походного снаряжения, а также солнечных панелей на крыше и шноркеля. Корме того, автомобиль «обули» во внедорожную резину на 18-дюймовых дисках F Sport.
Прототип GX Off-Road получил систему буксировки прицепа. В тизере, опубликованном компанией, ее работа продемонстрирована на примере дома на колесах Patriot Campers.
В Lexus заявили, что концепт-кары создаются «для того, чтобы вдохновлять поклонников бренда», но иногда именно фанаты моделей воплощают концепцию в реальность. Внедорожник GX Off-Road стал тем самым автомобилем, на который компанию вдохновили преданные автовладельцы.
Новинку представят публике на встрече фанатов FJ Summit в штате Колорадо, США, которая проходит с 17 по 21 июля.