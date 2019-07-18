Lexus построил внедорожник для искателей приключений

В Lexus заявили, что концепт-кары создаются «для того, чтобы вдохновлять поклонников бренда», но иногда именно фанаты моделей воплощают концепцию в реальность. Внедорожник GX Off-Road стал тем самым автомобилем, на который компанию вдохновили преданные автовладельцы.

Новинку представят публике на встрече фанатов FJ Summit в штате Колорадо, США, которая проходит с 17 по 21 июля.