Маршрутки-люкс

Все конкуренты первого минивэна Lexus

Слухи о появлении роскошного минивэна Lexus ходили давно, но мало кто на самом деле верил, что премиум-бренд сподобится на выпуск такого автомобиля. Тем не менее, на автосалоне в Шанхае японцы все же представили свой первый вэн, который получил имя LM и решетку радиатора, которая заставит комплексовать новую «семерку» BMW. У нас машина продаваться не будет, но это не повод не поразмыслить над тем, с какими роскошными минивэнами новому Лексусу придется делить мировой рынок. Вы же не думали, что он один такой красивый и роскошный?