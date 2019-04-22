Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
9:48

Маршрутки-люкс

Все конкуренты первого минивэна Lexus

Слухи о появлении роскошного минивэна Lexus ходили давно, но мало кто на самом деле верил, что премиум-бренд сподобится на выпуск такого автомобиля. Тем не менее, на автосалоне в Шанхае японцы все же представили свой первый вэн, который получил имя LM и решетку радиатора, которая заставит комплексовать новую «семерку» BMW. У нас машина продаваться не будет, но это не повод не поразмыслить над тем, с какими роскошными минивэнами новому Лексусу придется делить мировой рынок. Вы же не думали, что он один такой красивый и роскошный?

Загрузка...
Загрузка...